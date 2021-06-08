Fastly ne demek? Fastly bulut bilişim sağlayıcısı hangi ülkede? Fastly nasıl çalışır?

Fastly, Amerikan bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağlarını hızla, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın kenarına, kullanıcılara daha yakın bir şekilde genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor.

Fastly, ağlarını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlar. Fastly uç bulut platformu, içerik dağıtım ağı, görüntü optimizasyonu, video ve akış, bulut güvenliği ve yük dengeleme hizmetlerini içerir. Fastly'nin bulut güvenlik hizmetleri, hizmet reddi saldırı koruması, bot azaltma ve bir web uygulaması güvenlik duvarı içerir. Fastly web uygulaması güvenlik duvarı , kendi kural setinin yanında Open Web Application Security Project ModSecurity Core Rule Set'i kullanır Fastly platformu, Vernik üzerine inşa edilmiştir. 8 Haziran 2021'de 10:00 UTC'den kısa bir süre sonra dünya çapında sosyal medya, hükümet ve haber web sitelerini etkileyen büyük bir İnternet kesintisi yaşandı. İlk raporlar, bunun Fastly ağındaki bir sorundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Fastly nasıl çalışır?

Fastly, TechRadar tarafından "Profesyoneller için ultra yapılandırılabilir endüstriyel güçlü bir CDN" olarak tanımlandı. Basit Cloudflare benzeri ters proxy modelini takip eder. Belirli dosyaları depolamak için bir 'cdn.mydomain.com' adresi sağlamak yerine, Fastly tüm web sitesi trafiğini sunucuları üzerinden yönlendirir; kurduktan sonra, bu "Sadece çalışır." Daha sonra herhangi bir CDN'ye benzer şekilde çalışır ve dünya çapında 50'den fazla varlıktan en yakın noktadan içerik alır. Kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahiptir. CloudFront ve Azure ile karşılaştırılabilir olarak çalışan, aylık minimum 50 ABD Doları ücrete tabi, kullandıkça öde hizmeti olarak fiyatlandırılır.