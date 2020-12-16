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Dünya Fas'tan yeni açıklama: Filistin meselesiyle Batı Sahra'yı takas etmiyoruz
Dünya

Fas'tan yeni açıklama: Filistin meselesiyle Batı Sahra'yı takas etmiyoruz

Fas Başkanı Saadeddin el-Osmani, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kararının kolay olmadığını belirterek, Filistin davasını destekleyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:40:00 -
Fas'tan yeni açıklama: Filistin meselesiyle Batı Sahra'yı takas etmiyoruz

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme dair açıklamalarda bulunan el-Osmani, “Tarihin bazı dönemlerinde ülkeler zor kararlar alır. İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı bunlardan biriydi, bu nedenle gecikti.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıması ve Rabat'ın Tel Aviv ile ilişkilerinin normalleşmesini bir tür "takas" olarak yorumlanmasını reddettiğini belirten Başbakan el-Osmani, “Biz Filistin meselesiyle Batı Sahra'yı takas etmiyoruz. Fakat kazandığımız bu savaş, (İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi) açıklamanın eş zamanlı yapılmasını gerektirdi.” tespitini yaptı.

Fas'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlayamaması durumunda Filistinli kardeşlerine destek vermekten aciz kalacağının altını çizen el-Osmani, ABD’nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanımasını “Eşi görülmemiş bir zafer" olarak yorumladı.

Fas Kralı 6’ncı Muhammed, geçtiğimiz hafta içerisinde ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldığını duyurmuş, karar ülke içerisinde birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Yorumlar

Firavun'un çocukları hep birbirine benziyor..

ben sadece suratlara bakıyorum. Firavun'un çocukları firavuna benziyor eserler Esed'e dişiler sisiye sonunda hepside firavuna şeytana benziyor. kemal kılıcdaroğluna engin altaylara Mahmut tanallara pkkkuluna fatih altaylılara siyasetçi gazeteci kılığına girmiş bütün firavunlara ve uzantılarına lanet olsun!
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avukat

Firavunun çocuklarına lanet olsun duasına "Amin diyorum. Karunlara, Bel'amlara da lanet olsun!
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