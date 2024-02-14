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Ekonomi Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! Dikkat çeken talep
Ekonomi

Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! Dikkat çeken talep

Yeniakit Publisher
2024-02-14 23:59:00 - 2024-02-15 00:07:42
Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! Dikkat çeken talep

Ambalaj sektöründe rekabet kızıştı! Ambalaj faaliyet gösteren yatırımlarının sahibi olduğu Faslı bir firma, sürpriz bir yatırım planlarına ait bilgiyi duyurdu! Türkiye’den cam şişe satın alacağını duyurdu. Bundan sonraki süreçte Türk şirket sahiplerinden haber bekliyor...

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ekonomilerinden biri olan ve hem bölgesel hem de küresel açıdan stratejik bir konuma sahip olan Fas, Türkiye’deki üreticiler için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyor.

Türkiye'ye fırsat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Faslı bir firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den cam şişe satın alacağını belirtti.

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