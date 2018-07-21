0553 313 94 23

Fas'tan Türkiye ile ilişkileri güçlendirme çağrısı

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ü kabulünde, Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:43
Fas'tan Türkiye ile ilişkileri güçlendirme çağrısı

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Maliki, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ü başkent Rabat'ta kabul etti.

Karşılıklı saygı ve dostluğun hakim olduğundan, iki ülkeyi birbirine bağlayan güçlü tarihi ilişkilerden övgüyle söz eden Maliki, ortak öneme sahip çeşitli konularda iki ülke arasındaki koordinasyon ve diyaloğun önemini vurguladı.

Görüşmede Maliki ayrıca Türkiye ile ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Büyükelçi Öz de Türkiye ile Fas arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin birbirlerine destek veren müttefikler olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında iş birliği için büyük fırsatlar olduğunu belirten Öz, Türk yatırımcıların Fas'ın istikrarı, stratejik konumu ve Afrika kıtasına açılması dolayısıyla bu ülkede yatırıma büyük önem verdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:43
  1. fas
  2. Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki
  3. Türkiye’nin Fas Büyükelçisi Ethem Barkan Öz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dün gece katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!
    1. Dün gece katliam yapan Mustafa Duran..
    2. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    3. YDS başvuru ücreti ne kadar?
    4. Kaplumbağalar deprem paniğine yol açtı
    5. Şehit kızlarından mesaj var: Kandil'e..
    6. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    7. 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'
    8. Huzurlu İnşaat'ta teslim mevsimi
    9. Tahincioğlu satışlardan memnun
    10. Niğde'de 'ilk mor' üretildi!
    11. Enis Berberoğlu paçayı kurtarmak için..
    12. Prof. Dr. Birpınar İstanbul’a..
    13. Fas'tan Türkiye ile ilişkileri..
    14. Van'da korkutan deprem!
    15. İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı!
    16. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    17. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
    18. KİPTAŞ’tan Bayrampaşa’da çevre dostu..
    19. Polisten kahramanlık örneği!..
    20. Kerbela'da patlama! 15 kişi yaralandı...
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler