  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas'taki "Libya Diyalog Toplantı"sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı
Aktüel

Fas'taki "Libya Diyalog Toplantı"sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:34:27 -
Fas'taki "Libya Diyalog Toplantı"sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı

BUZNİKA (AA) - Fas'ta gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nda, Libya'da anlaşma sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Buznika kentinde bugün son oturumu gerçekleştirilen toplantıya Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın yanı sıra Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni (TM) temsilen heyetler katıldı.

Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, tarafların görüşmelere eylül ayının son haftasında devam etmesi ile kurum temsilcilerinin gözetiminde anlaşmanın sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Görüşmeler, Suheyrat Anlaşması'nın 15. maddesi uyarınca Merkez Bankası Müdürü, Borçlar Kurumu Başkanı, İdari Denetim Kurumu Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısının gözetiminde yürütülüyor.

- Libya Diyalog Toplantısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Görüşmelerin iki gün sürmesi planlanıyordu, ancak pazartesi günü uzatılmasına karar verildi. Heyetler salı günü de bir araya geldikten sonra görüşmelere dün bir günlük ara verildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşmelerin ön hazırlık olduğunu, bağlayıcı olmadığını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı