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Dünya Fas’ta yeni kabine üyeleri belli oldu
Dünya

Fas’ta yeni kabine üyeleri belli oldu

Fas Kralı 6’ncı Muhammed, Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni kabine üyelerinin isimlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 10:08:00 -
Fas’ta yeni kabine üyeleri belli oldu

Fas resmi ajansının haberine göre, Fas Kralı 6’ncı Muhammed ülkenin kuzeyinde yer alan Fes şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda, yeni kabine üyelerinin onayını gerçekleştirdi.

Başbakan Ahnuş liderliğindeki yeni hükümet, 7'si kadın olmak üzere 24 bakandan oluştu.

Aziz Ahnuş’un başkanlığındaki yeni kabinede, Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi olurken İçişleri Bakanlığı görevini eski bakan Abdulvafi Leftit, Dışişleri Bakanlığı görevini ise eski bakan Nasır Burita devam ettirecek.

Yeni kabinede Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevine Nediye Fettah el-Alevi getirilirken, Sağlık Bakanı olarak ise Nebile er-Ramili atandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Delege Bakanlığı görevini Abdullatif Ludiyyi, İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığı'nı ise Ahmed et-Tevfik üstlenecek.

Üç partili koalisyon hükümetinde RNI'nın yanı sıra Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

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