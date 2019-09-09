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Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:31
Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı

RABAT (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Er-Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Dera Tefilalet bölgesi Sağlık Müdürü Halid Selmi, dün Reşadiye ilinde selin yol açtığı otobüs kazasında can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.

Selmi, kazada yaralanan 26 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve 11'inin tıbbi gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kasablanka ile Er-Reysani arasında yolcu taşıyan otobüs, dün Reşadiye'deki Vadi Demşan Köprüsü üzerindeyken sel nedeniyle suların yükselmesi sonucu devrilmiş, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:31
  1. Fas
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