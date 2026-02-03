Fas’ta sel felaketi: Lukus Nehri taştı, bir kentin yüzde 70’i tahliye edildi!

Fas'ın kuzey bölgelerinde haftalardır süren şiddetli sağanak yağışlar, Kasr el-Kebir kentinde "hayalet şehir" görüntülerine yol açtı. Lukus Nehri'ndeki su seviyesinin kritik eşiği aşması ve Oued Makhazine Barajı'nın tam kapasiteye ulaşarak kontrollü su tahliyesine başlaması, kenti sular altında bıraktı.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Kasr el-Kebir Belediye Başkanı Muhammed es-Simu, kent sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'inin tahliye edildiğini duyurdu. Fas Kralı 6. Muhammed’in talimatıyla Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (FAR) bölgeye sevk edildi. Askeri birlikler, botlar ve iş makineleri yardımıyla binlerce kişiyi evlerinden çıkararak 40 bin kapasiteli barınma merkezlerine ve çevre illerdeki akrabalarının yanına ulaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge için en yüksek seviyede uyarı vermesi üzerine Eğitim Bakanlığı; Larache, Chefchaouen ve Ouezzane gibi riskli bölgelerde eğitime 2-7 Ocak tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı. Bölgedeki pazarlar ve dükkanlar tamamen kapatılırken, birçok mahalleye güvenlik gerekçesiyle elektrik verilemiyor.

Aralık ayından bu yana devam eden fırtına ve sel felaketlerinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 40'a ulaştı. Yetkililer, Lukus Nehri havzasında yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşlara tahliye talimatlarına uymaları konusunda hayati bir uyarıda bulundu.