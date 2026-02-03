Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"

Rusya ile Fransa arasındaki diplomatik gerilim, Afrika kıtası üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Paris yönetiminin kıtadaki hakimiyetini geri kazanmak için karanlık yöntemlere başvurduğunu iddia eden çarpıcı bir rapor yayımladı.

"SİYASİ BİR GERİ DÖNÜŞ" PLANI

SVR tarafından yapılan açıklamada, Emmanuel Macron yönetiminin Fransa'nın eski sömürgelerinde yaşadığı ciddi nüfuz kaybını "siyasi bir geri dönüş" ile telafi etmeye çalıştığı savunuldu. Rus istihbaratına göre Macron, bu amaç doğrultusunda Fransız istihbarat servislerine Afrika'daki bazı devlet liderlerini hedef alan suikast ve darbe planları için doğrudan onay verdi.

DARBE GİRİŞİMLERİ VE HEDEFTEKİ İSİMLER

Rusya’nın iddialarına göre, Fransa'nın dahil olduğu operasyonların detayları şu şekilde:

Burkina Faso: 3 Ocak 2026’daki başarısız darbe girişiminin arkasında Fransa’nın olduğu ve Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye suikast planlandığı öne sürüldü.

Mali: Cumhurbaşkanı Assimi Goita’yı devirmek için bölgedeki silahlı gruplara destek verildiği ve konvoylara saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

Madagaskar ve Orta Afrika Cumhuriyeti: BRICS ile yakınlaşan yönetimlerin devrilerek Paris'e bağlı rejimlerin kurulmasının hedeflendiği savunuldu.

"VENEZUELA MODELİ ESİNLENMESİ"

Açıklamada, Macron'un bu hamlelerinin geçmişte Nicolas Maduro’ya yönelik girişimlerden esinlendiği ileri sürüldü. Fransa'nın bölgedeki terörist grupları "ana müttefik" olarak kullandığını iddia eden Rusya, bu politikaların Fransa'nın kıtadaki itibar kaybını daha da derinleştireceğini vurguladı.