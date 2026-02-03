  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür Refah’ta umut nöbeti: 20 bin hasta bekliyor, İsrail sadece 200 kişiye izin verdi Erdoğan Epstein ile görüştü yalanı! Fetö, İsrail ve CHP trollerinden organize iftira. Bir milyon etkileşimli yalan! Apar topar sildi İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu Zeybeğin son adımı hayatını kurtardı: başkan saniyelerle ölümden döndü Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal
Dünya Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"
Dünya

Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Afrika’daki nüfuz kaybını önlemek için "istenmeyen liderlerin" ortadan kaldırılmasını hedefleyen gizli operasyonlara doğrudan yetki verdiğini öne sürdü.

Rusya ile Fransa arasındaki diplomatik gerilim, Afrika kıtası üzerinden yeni bir boyuta taşındı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Paris yönetiminin kıtadaki hakimiyetini geri kazanmak için karanlık yöntemlere başvurduğunu iddia eden çarpıcı bir rapor yayımladı.

"SİYASİ BİR GERİ DÖNÜŞ" PLANI

SVR tarafından yapılan açıklamada, Emmanuel Macron yönetiminin Fransa'nın eski sömürgelerinde yaşadığı ciddi nüfuz kaybını "siyasi bir geri dönüş" ile telafi etmeye çalıştığı savunuldu. Rus istihbaratına göre Macron, bu amaç doğrultusunda Fransız istihbarat servislerine Afrika'daki bazı devlet liderlerini hedef alan suikast ve darbe planları için doğrudan onay verdi.

DARBE GİRİŞİMLERİ VE HEDEFTEKİ İSİMLER

Rusya’nın iddialarına göre, Fransa'nın dahil olduğu operasyonların detayları şu şekilde:

  • Burkina Faso: 3 Ocak 2026’daki başarısız darbe girişiminin arkasında Fransa’nın olduğu ve Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye suikast planlandığı öne sürüldü.

  • Mali: Cumhurbaşkanı Assimi Goita’yı devirmek için bölgedeki silahlı gruplara destek verildiği ve konvoylara saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

  • Madagaskar ve Orta Afrika Cumhuriyeti: BRICS ile yakınlaşan yönetimlerin devrilerek Paris'e bağlı rejimlerin kurulmasının hedeflendiği savunuldu.

"VENEZUELA MODELİ ESİNLENMESİ"

Açıklamada, Macron'un bu hamlelerinin geçmişte Nicolas Maduro’ya yönelik girişimlerden esinlendiği ileri sürüldü. Fransa'nın bölgedeki terörist grupları "ana müttefik" olarak kullandığını iddia eden Rusya, bu politikaların Fransa'nın kıtadaki itibar kaybını daha da derinleştireceğini vurguladı.

 

Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü
Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü

Dünya

Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü

Fransa, Akdeniz'de Rus petrol tankerine el koydu
Fransa, Akdeniz'de Rus petrol tankerine el koydu

Dünya

Fransa, Akdeniz'de Rus petrol tankerine el koydu

Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi
Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi

Dünya

Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi

Fransa’dan ABD yazılımlarına fren: Kamu yerliye geçiyor
Fransa’dan ABD yazılımlarına fren: Kamu yerliye geçiyor

Dünya

Fransa’dan ABD yazılımlarına fren: Kamu yerliye geçiyor

Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı
Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı

Dünya

Fransa’dan AB’ye ‘Rusya’ çağrısı

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

NÜFUZ DEGIL HIRSIZLIK GASP YAGMA SOYKIRIM TEROR SUIKASTLE MALA CÖKME

........
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'
Gündem

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Burak Oğraş’ın 2011 yılında Rixos Otel’de şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, ABD’de yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde otel isminin g..
Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!
Gündem

Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!

Kanada'nın Ontario eyaletini etkisi altına alan kar fırtınasında 50 aracın karıştığı dev bir zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23