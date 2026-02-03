Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı!

New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Epstein ile bağı olduğu iddiaları çürütüldü. Viral fotoğrafların sahte olduğu belirlendi.

Jeffrey Epstein skandalına dair yayınlanan her yeni belge, sosyal medyada bilgi kirliliğini ve komplo teorilerini de beraberinde getiriyor. Dezenformasyon dalgasının son hedefi, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu. Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan paylaşımlarda, Mamdani'nin Epstein'in "biyolojik oğlu" olduğu öne sürülürken, bu iddiayı desteklediği savunulan bazı çocukluk fotoğrafları servis edildi.

Yapay Zeka Oyunu Deşifre Oldu

Ancak yapılan detaylı incelemeler, sosyal medyayı kasıp kavuran bu iddianın tamamen asılsız olduğunu ortaya koydu. Mamdani'yi çocukken Epstein veya Bill Clinton ile yan yana gösterdiği iddia edilen fotoğrafların, yapay zeka (AI) teknolojisiyle üretildiği tespit edildi. Görsellerdeki ışık hataları ve fiziksel uyumsuzluklar montajı ele verirken, fotoğrafların kaynağının siyasi hiciv ve yapay zeka içerikleri üreten "DFF" adlı bir hesap olduğu belirlendi.

Ayrıca 1991 doğumlu olan Mamdani'nin, söz konusu etkinliklerin yapıldığı tarihlerdeki yaşı ile fotoğraflardaki çocuk figürü arasında bariz bir tutarsızlık bulunuyor.

Annesi Mira Nair Hakkındaki Gerçek

İddiaların bir diğer boyutu olan Mamdani'nin annesi, ünlü yönetmen Mira Nair'in isminin dosyalarda geçtiği söylentisi de çürütüldü. Belgeler incelendiğinde, Nair'in isminin yalnızca film festivalleri ve kültürel etkinlikler gibi herkese açık davet listelerinde geçtiği, herhangi bir suçlama, gizli ağ veya yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmediği görüldü.

Daily Ummah