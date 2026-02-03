  • İSTANBUL
Gündem Aranan FETÖ'cü yakayı ele verdi: Firari hükümlü Nevşehir'de teslim oldu
Gündem

Aranan FETÖ’cü yakayı ele verdi: Firari hükümlü Nevşehir’de teslim oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aranan FETÖ’cü yakayı ele verdi: Firari hükümlü Nevşehir’de teslim oldu

Nevşehir’de FETÖ üyeliğinden aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.T. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

