Okul tuvaletinde kamera rezaletine soruşturma

Isparta'da okul tuvaletine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak: "Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz"

Isparta'da bir ortaokulun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayarak, "Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinin üst bölümlerinde kamera cihazlarının yer aldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterirken, İl Millî Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak yaptığı açıklamada, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek, "Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç hâlen devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

BİLGİMİZ DIŞINDA YAPILMIŞ

Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak, "Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes yetkisini kanunlar çerçevesinde kullanır. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kişisel mahremiyetin ihlaline karşı olduklarını da dile getiren Ocak, "Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz. Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu güvenlik kameralarının okuldan söküldüğü öğrenildi.

