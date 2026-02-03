Motosikletle akrobasi pahalıya patladı 'Aday' çıktı ama magandalığa

  • İSTANBUL
Düzce'de motosikletiyle D-100 karayolu ve şehir merkezinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı. Sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen sürücü, gözaltına alındı.

Düzce'de motosikletiyle D-100 karayolu ve şehir merkezinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı. Sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen sürücü, gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ihbar niteliğindeki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücünün kimliği ve adresi tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan M.S.G.'nin (18) "aday sürücü" olduğu belirlendi.

Emniyetteki sorgusunda 4 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 18 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.

Aday sürücü olduğu için sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen M.S.G. gözaltına alındı.

