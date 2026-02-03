Mü’minler beraat için ellerini açtı

HABER MERKEZİ

İbadet ve diriliş mevsimi üç ayları büyük bir kalbi coşku içinde idrak eden mü’minler, Berat Kandili vesilesiyle ellerini semaya açtı. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen bu kutlu gecede 81 ilde camiler dolup taşarken, kandil; Kur’an tilaveti, mevlid ve dualarla idrak edildi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin her yanında akşam namazının ardından kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vaizler namaz öncesi sohbetlerinde Berat gecesinin öneminden bahsederken bazı vatandaşlar da cami çıkışlarında çeşitli ikramlarda bulundu. Berat Kandilinde dualarda affını isteyen binlerce Müslüman, başta Siyonist İsrail ablukası altındaki Gazzeliler olmak üzere, küffar zulmü altında zulüm gören Müslümanlara dua etti. İslam’a göre “berat” günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilinde, müminler her yıl olduğu gibi bu seneyi de namazlar kılarak ve dualar ederek geçirdiler. İstanbul’da vatandaşlar, kandil dolayısıyla Ayasofya, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere camilerde düzenlenen özel kandil programlarına yoğun ilgi gösterdi. Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar elleri semaya kaldırarak dua etti.