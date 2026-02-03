Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'

Gazze Şeridi’nde terörist İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin aileleri, siyonist zindanlarda devam eden insanlık dışı muamelelere ve ağır hak ihlallerine karşı seslerini yükseltmek için geniş katılımlı bir dayanışma eylemi gerçekleştirdi

Gazze şehrinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde bir araya gelen kitle, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi’nin çağrısıyla toplandı. Ellerde taşınan dövizler ve atılan sloganlarla, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi ve esirlerin derhal serbest bırakılması talep edildi. Gösteride söz alan Filistinli Gruplar Koordinatörü Muaviye es-Sufi, işgal zindanlarındaki her dakikanın bir ölüm kalım savaşına dönüştüğünü vurgulayarak uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

Zulmün tanığı olan eski esir Ahmed Ebu Ras ise hapishane şartlarını "işkence, açlık ve tecrit" kelimeleriyle özetledi. Ebu Ras, dondurucu soğuklara rağmen kıyafet ve battaniye verilmediğini, mahkumların kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılarak deri hastalıklarına ve fiziksel yıkıma mahkum edildiğini ifade etti. B'Tselem’in raporları da bu tabloyu doğrular nitelikte; Eylül 2025 verilerine göre 10 bin 900 olan tutuklu sayısı, son değişimlerin ardından 9 bin 200 civarında seyrediyor. Ekim 2023'ten bu yana "işkence kampları" olarak nitelenen bu merkezlerde, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 84 Filistinli şehit oldu.