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Aktüel

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

2020-04-18 21:52:43 -
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm ülkede ilan edilen olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

OHAL'in 20 Mayıs'a kadar süreceği ifade edildi.

Fas makamları 20 Mart'ta Kovid-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiğini ve halkın sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta son verilere göre 2 bin 670 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bugüne kadar 137 kişi hayatını kaybetti.

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