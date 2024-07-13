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Gündem Fas'ta, Gazze halkıyla dayanışma için 40 kentte 102 gösteri düzenlendi
Gündem

Fas'ta, Gazze halkıyla dayanışma için 40 kentte 102 gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 07:02:00 -
Fas'ta, Gazze halkıyla dayanışma için 40 kentte 102 gösteri düzenlendi

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 40 kentte gösteri gerçekleştirdi.

Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri 40'ıncı haftasında da devam etti.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin halkına destek olmak ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için, Fas halkının, 40 kentte 102 ayrı gösteri düzenlediği belirtildi.

Faslıların bu gösterilerde, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırımı ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmasını kınadığı ifade edildi.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.
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