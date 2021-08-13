Fas'ta feci kaza: 7 ölü, 21 yaralı
Fas'ın orta kesiminde yer alan Şişeva ilinde yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, Şişeva ili yerel yönetiminin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.
3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Açıklamada, Şişeva'daki 2038 numaralı karayolunda bir yolcu minibüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığı ve kaza sonucunda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Söz konusu kazada 21 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bölgedeki farklı hastanelere nakledildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, adli makamların kaza ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.