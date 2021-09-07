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Dünya Fas'ta eğitim Kovid yüzünden aksadı
Dünya

Fas'ta eğitim Kovid yüzünden aksadı

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle eğitim yılı ekim başına ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 06:57:00 -
Fas'ta eğitim Kovid yüzünden aksadı

Fas Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devlet, özel ve yabancı okullarda, eğitim ve öğretimin fiilen başlamasının 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Kovid-19 salgınında vakaların artış göstermesi nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, ulusal aşılama sürecine yoğun katılım ve normal yaşama dönüşü hızlandırmak için ihtiyati tedbirlere bağlı kalınması çağrısında bulunuldu.

Fas’ta 31 Ağustos'ta, 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamanın ise “ebeveyn izni” şartıyla yapılacağı belirtilmişti.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 19 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas’ta açıklanan son verilere göre, 886 bin kişinin testi pozitif çıktı. 13 bin 145 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 828 bin 148’e yükseldi.

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