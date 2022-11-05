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Dünya Fas'ta dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyondan fazla hap ele geçirildi
Dünya

Fas'ta dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyondan fazla hap ele geçirildi

Fas'ta Lübnan'dan getirilerek ismi belirtilmeyen bir Batı Afrika ülkesine kaçırılmaya çalışıldığı tespit edilen iki milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:57:00 -
Fas'ta dev uyuşturucu operasyonu! 2 milyondan fazla hap ele geçirildi

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu hapların Lübnan'dan getirilerek ismi belirtilmeyen bir Batı Afrika ülkesine kaçırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimleri tarafından Tanca Med Limanı'nda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda toplam 2 milyon 18 bin 500 adet Captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu hapların deniz nakliye gemisinde bulunan bir kargo konteynerindeki variller içine saklandığına işaret edildi.

Açıklamada, kaçakçılığı yapan suç şebekesiyle bağlantılı tüm kişileri ortaya çıkarmanın yanı sıra kaçakçılığın bölgesel ve uluslararası bağlantılarını belirlemek için soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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