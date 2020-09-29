  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas'ta bugün yapılması planlanan Libya toplantısı ertelendi
Aktüel

Fas'ta bugün yapılması planlanan Libya toplantısı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:09:17 -
Fas'ta bugün yapılması planlanan Libya toplantısı ertelendi

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkede bugün yapılması planlanan Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turunun ertelendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, salı günü (bugün) başlamayacak. Toplantının başlama tarihi, ilerleyen saatlerde belirlenecektir." dedi.

Yetkili toplantıyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in katılacağını ifade etmişti.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Dünya

Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine başlayan karşı saldırı sonrası Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay