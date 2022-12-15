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Dünya Fas'ta bina çöktü! Ölüler var
Dünya

Fas'ta bina çöktü! Ölüler var

Fas'ta, yağış nedeniyle bir binadaki çökme sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:01:00 -
Fas'ta bina çöktü! Ölüler var

Fas'ın Kazablanka kentinde, yağış nedeniyle bir binadaki çökme sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kazablanka kentinin Samara Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yan cephesinin bir kısmı çöktü.

Olayda yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, enkazdan da 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Fas'ta zaman zaman şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bina çökmelerinde can kayıpları yaşanıyor.

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