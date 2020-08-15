Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki

RABAT (AA) - Fas'taki en önemli İslami cemaatlerden Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'le yapılan tüm anlaşmaların Filistin meselesine ihanet olduğu ifade edildi.

Anlaşmanın, Filistin halkına yönelik ablukayı ve saldırganlığı daha da artırarak onu meşru haklarından taviz vermeye ikna etme çalışması olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Filistin halkının düşmanlarıyla, onun bağımsızlık ve vatanına geri dönüş hakkı aleyhinde yapılmış bir ittifak olduğu dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.





