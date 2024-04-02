FAST üzerinden para gönderenler dikkat! Limitler bir kez daha artırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST işlem tutar limitlerinin 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferleri 20 bin TL'den 100 bin TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinin ise 250.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."
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