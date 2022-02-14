Fast tutarı ne kadar? Fastta ne kadara kadar para gönderilir?

Son dakika haberine göre, Fast'ta limit ne kadar? TCMB, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla yükseltileceğini duyurdu. TCMB, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

TR Karekod ile iş yeri ödemeleri limit ne kadar?

“TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod’un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde işyeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

FAST işlem tutarı ne kadar oldu?

FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transfelerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti de 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecektir.

Fast ne kadar para kesiyor?

İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulabiliyor.

Fast ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.