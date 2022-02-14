FAST TR Karekod ile ödeme nedir? TR Karekod iş yeri ödemelerinde limit ne kadar?

21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin kendi ulusal karekod standartlarını "TR Karekod” olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST’ı devreye almıştı. Merkez Bankası TR karedir iş yeri ödeme limitlerine ilişkin açıklama yaptı.

TR Karekod iş yeri ödemelerinde limit ne kadar?

“TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod’un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde işyeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir. 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır.