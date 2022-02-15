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Ekonomi FAST işlem tutarı limiti 5 bin liraya yükseliyor
Ekonomi

FAST işlem tutarı limiti 5 bin liraya yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:48:00 -
FAST işlem tutarı limiti 5 bin liraya yükseliyor

TCMB’den yapılan duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon ödeme gerçekleştirildiği, transferlerin müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığı bilgisi verildi. IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresiyle kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’ne kayıtlı kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığı aktarılan duyuruda, “FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limiti de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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