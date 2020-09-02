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Aktüel Faslılardan Kushner'in muhtemel ziyaretini protesto için imza kampanyası
Aktüel

Faslılardan Kushner'in muhtemel ziyaretini protesto için imza kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:13:55 -
Faslılardan Kushner'in muhtemel ziyaretini protesto için imza kampanyası

RABAT (AA) - Faslı siyasi partiler, dernekler, sendikalar ve aydınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in muhtemel Fas ziyaretini protesto etti.

"Filistin satılık değildir. Pazarlık konusu da yapılamaz." etiketiyle Kushner'in muhtemel Fas ziyaretine karşı başlatılan imza kampanyasına katılanlar, ABD'nin Fas'ı İsrail'le normalleşen ülkeler arasına katma çabasına tepki gösterdi.

"Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" gibi sivil toplum kuruluşları, "Fas Ulusal Medya Sendikası", "Fas İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu" gibi kuruluşların imzaladığı kampanya metninde, "Faslılar Filistin davasını ulusal bir mesele olarak görüyor. İşgalci siyonist rejimle normalleşme asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki koalisyonun en büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı Tevhid ve Islah Hareketi ile sol eğilimli 3 partiyi bünyesinde barındıran "Demokratik Sol Partiler Federasyonu" ile aktivistler, akademisyenler ve uzmanlar kampanyayı imzalayanlar arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, geçen çarşamba Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün'e gitmişti. Kral Abdullah ile Amman’da bir araya gelen Kushner, ardından İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Kushner'in Fas'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kushner'in Ortadoğu turunun, İsrail'le normalleşme anlaşması yapan BAE'nin ardından diğer Arap ülkelerini de aynı adımı atmaya ikna etme hedefi bulunduğu belirtiliyor.

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