Faşizmde yarışıyorlar

Sebahattin Ayan İstanbul

Geçmişte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı faşist uygulamaları şimdi de yeni seçilen belediye başkanları yapmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal’ın muhacirlerin dükkanlarını mühürletmesinin ve nikah ücretlerini astronomik bir seviyeye çıkarmasının ardından CHP’li Uşak Belediye Başkanı da benzer faşistlikleri yapmaya başladı. şte CHP’li belediyelerin yaptığı faşist uygulamalar:

CHP’li Özkan Yalım’ın yönettiği Uşak Belediyesi, şehirde yaşayan mültecilerin nikah ücretlerini 705 liradan, 15.000 liraya yükseltirken muhacirlere ait 5 iş yeri mühürledi.

Nikah ücreti 25 kat arttı

31 Mart yerel seçimlerinde “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” diyerek milliyetçi tabanın oylarına göz kırpan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da mazbatayı alır almaz ilk iş olarak ülkemize sığınan muhacirlerin iş yerlerini mühürletti. Köksal daha sonra vatandaşlar için 400 lira olan nikah işlemleri ücretini mülteciler için 10 bin liraya yükseltti.

Başkanlık koltuğuna otur oturmaz belediyenin kritik koltuklarına yandaşlarını atayan CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk toplantısında yabancı tabelaların kaldırmasına karar verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen’in talimatıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekipleri, Arapça tabelalı iş yerlerine karşı denetim başlattı. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, iş yerlerinde bulunan Arapça tabelaları ve posterleri söktü.

Dertleri arapça tabela ile

Seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Yalova Belediyesi ise ilk icraat olarak benzer faşist uygulamalara imza attı. CHP’li Mehmet Gürel’in yönettiği Yalova Belediyesi’nde yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler söküldü.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık mülteci düşmanlığıyla gündeme gelen ve belediye hizmetlerinden muhacirleri mahrum bırakan CHP’nin mimli faşosu Tanju Özcan ise “Afrika’dan gelen öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız” diyerek faşistliklerine farklı bir boyut kazandırdı.

CHP’li belediyelerin Türkçeyi koruma adı altında Arapça yazılı tabelaları sökerken İngilizce olarak yazılan tabelalara dokunulmaması nasıl bir ikiyüzlü siyaset yaptıklarını gözler önüne serdi.