Faşist Ümit'e bakın siz! Boyundan büyük sözler etti

Mülteci ve Arap karşıtlığı ve 'Türkçülük' üzerinden siyaset yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın maskesi düştü. Özdağ, bu kez büyük başarılara imza atan ve göz dolduran savunma sanayiini ve Türk mühendislerini hedef aldı.

SAVUNMA SANAYİİNİ VE TÜRK MÜHENDİSLERİ HAKARET

Geçtiğimiz hafta gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalındaki canlı yayınına katılan Ümit Özdağ, savunma sanayiinde çalışan Türk mühendislerini “vasat altı” hakaretinde bulunarak karalamaya çalıştı.

"DİNİ BÜTÜN" MÜHENDİSLERDEN RAHATSIZ

Dindar insanların mühendis olmasından rahatsız olduğunu dile getiren Özdağ şu ifadelerde bulundu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Türkiye’de yapılan ne? Türkiye'de yapılan şu anda 20 seneden beri var olan iyilerin kalitesinin düşürülmesi. Türkiye yıllar içerisinde savunma sanayiinde çok zor ama çok iyi şirketler üretti.”

SKANDAL SÖZLER: TÜRK MÜHENDİSLERİ VASAT ALTI

"Şimdi buradaki yetişmiş insan gücümüz Türkiye dışına gidiyor. Ve onların yerine, ya açık söyleyeyim, mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde “dini bütün” insanlar alınıyor. Ben bunların dininin bütün olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Çünkü bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım."

İYİ BİR MÜSLÜMANSAN ROKET YAPAMAZSIN

İnancın senin Allah ile aranda olan şey. ‘Ben çok iyi bir Müslümanım, onun için roket yapmalıyım.’ İyi bir mühendissen roket yaparsın, iyi bir Müslümansan yapamazsın. Zihniyet böyle olduğu için… Müslümanlıkta başkasının hakkını yemek, kul hakkını yemek bu kavramla ifade edelim. Ve sürekli kaybediyoruz.”

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN ‘VASAT ALTI’ DESTEĞİ

Ümit Özdağ’ın söylemlerine Cüneyt Özdemir’in de destek vermesi dikkat çekti. Özdemir, “Vasatlıktan medyayı da ayrı tutmayalım.” ifadesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİİ TARİH YAZIYOR! İLK 100’DE 4 ŞİRKET

Sözde 'Türkçü' Ümit Özdağ'ın karaladığı savunma sanayiindeki mühendisler, son 20 yılda ülke savunmasında bağımsızlığı sağlamak için Türkiye'yi yüzde 80 yerlilik oranına kavuşturdu. Terörü bitirme noktasına getiren, Libya, Suriye Ukrayna, Karabağ’da kendisini ispatlayan ve ekonomide ise ihracat rekorları kıran Türk savunma sanayiine dünyada gıpta ile bakılıyor.

2023 yılı Defense News Top 100 listesine Türkiye’den 4 savunma sanayi şirketi de girdi:

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın temelini attığı ASELSAN, 2022 yılında 49. sıradayken 2023 yılında 47’inci sıraya yükseldi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi.



ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.



Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

Kaynak: Haber7