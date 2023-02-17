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Siyaset Faşist Ümit Özdağ’ın izinde! Davutoğlu’ndan akılalmaz iftira
Siyaset

Faşist Ümit Özdağ’ın izinde! Davutoğlu’ndan akılalmaz iftira

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, faşist Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ tarafından ortaya atılan, "Enkazdan AK Partilileri çıkardılar" yalanını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:11:00 - 2023-02-17 15:16:32

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5 canlı yayınına katıldı. Kahramanmaraş depremi hakkında konuşan Davutoğlu, ağızları açık bırakan bir iftira savurdu.

CHP'nin kuyruğuna takıldıktan sonra çamur siyasetine başlayan Davutoğlu, enkaz altındaki vatandaş üzerinden AK Parti hükümetini lekelemeye kalktı.

Davutoğlu, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar." dedi.

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depremin ilk günlerinde söz konusu iftirayı ortaya atmış ve halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışmıştı.

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