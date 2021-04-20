Faşist Sözcü’den kahpe habercilik!

Faşist Sözcü Gazetesi tarafından yapılan haberde, "Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler." ifadeleri kullanıldı.

Haber sonrası bazı kişiler Somali uyruklu insanların dükkanlarına saldırdı.

Duyarlı bir vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Faşist zihniyete karşı isyan eden bir vatandaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler." Bu haberi okuyup pis ırkçılar diyip geçtim. Az önce Kızılay'da bir Somali lokantasında çalışan Somali arkadaşim beni aradı; Daad dün biliyor musun ne oldu dedi: Bir grup insan geldi sokaktaki siyah tenli olan herkese sopa taş ile saldırmaya başladı.

İnsanları sürekli kışkırtmaya çalışan gazetecilerden, siyasetçilerden hesap sorulmalı. Dur denilmeli ırkçı diyip geçilmemeli. Bu tür haberler yüzünden göçmenlere zarar veriliyor. 2021 yılındayız ve bu tür olayların hala yaşanılması üzücü.

Lokantanın camlarını kırmaya çalıştı, arkadaşımın omzunu taşla ezdiler. Neye uğradımızı şaşırdık kimsenin müdahale etmemesine daha da şaşırdık, dedi. Tabi kendisi buna maruz kalırken bu

haberden haberi yoktu.

"Suriyeli mülteciler şeytanlaştırıldı sıra Somalililerde"

Vandalizme tepki gösteren Mücahid Durmaz, "Irkçı Sözcü'nün, savaştan ve yoksulluktan kaçmış Somali uyruklu insanları hedef göstermesinden bir kaç gün sonra bir grup vandal Ankara'da Somali uyruklu kişilerin işlettiği iş yerlerine saldırdı. Suriyeli mülteciler şeytanlaştırıldı sıra Somalililerde." dedi.

Sözcü takipçileri de saldırdı

Bir grup sözcü takipçisi faşist habere destek verirken bazı vatandaşlar da haberi eleştirdi. Faşist Sözcü'nün bazı takipçileri kinlerini kustu.