Faşist Özdağ yine boş durmuyor
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından provokatif söylemler devam ediyor.
HABER MERKEZİ
Daha önce ‘KYK’ya bağlı kız yurtlarına Suriyelilerin yerleştirildiği ve odalarda nargile içildiği’ iftirasını atan Zafer Partisi’nin faşist lideri Ümit Özdağ, şimdi de arama kurtarma çalışmalarında AK Partili depremzedelere öncelik tanındığı şekilde çok kirli bir yalanı piyasaya sürdü. Katıldığı bir YouTube yayınında akıl almaz iddialarda bulunan faşist Özdağ, enkaz altındaki vatandaşların partisine göre kurtarıldığını öne sürerek, “Önce AK Partili çıkarılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama duyuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil” hezeyanında bulundu.
Özdağ’ın, deprem felaketi üzerinden insanlık dışı söylemlerde bulunması çirkin ve ırkçı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.