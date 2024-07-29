Faşist Lale açtı ağzını: Türkiye NATO’dan atılmalıymış!

Türk ve İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türkiye'nin NATO'dan atılmasını istedi.

İsrail, Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ederken Türkiye, akan mazlum kanını durdurmak için en çok çaba harcayan ülke olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta yaşanan soykırımı sert ifadelerle eleştiriyor.

Bu kapsamda Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." açıklamasının uluslararası kamuoyundaki yankıları sürüyor.

Erdoğan'ın İsrail sözleri gündemde

İsrailli yöneticiler ve Avrupa'daki Siyonist lobinin etkisi altındaki siyasi figürler, bu açıklamanın ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

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Onlardan biri de Hollandalı aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı siyasetçi Geert Wilders...

Wilders, X hesabından İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un bir paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

"Türkiye NATO'dan atılmalı"

Türkiye'nin İsrail'i işgal ile tehdit ettiğini söyleyen Wilders, NATO'dan atılmasını istedi.

Wilders, "İslamofaşist Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. "Türkiye NATO'dan atılmalıdır." ifadelerini kullandı.