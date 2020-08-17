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Aktüel

Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 658'e, Libya'da 153'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:24:36 -
Fas ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 658'e, Libya'da 153'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 658'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1472 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 42 bin 489'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 344'e ulaştığı aktarıldı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 153'e çıktığı ifade edildi.

Son 24 saatte ülkede 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 172'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 39 kişinin daha sağlığına kavuşarak hastalıktan iyileşenlerin sayısının 933 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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