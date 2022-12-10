  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fas tarih yazdı! Portekiz'i devirdiler
Spor

Fas tarih yazdı! Portekiz'i devirdiler

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla yenerek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 20:17:00 -
Fas tarih yazdı! Portekiz'i devirdiler

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fas 1-0 kazandı.

Fas'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken Portekiz turnuvaya veda etti. Fas'ın yarı finaldeki rakibi İngiltere - Fransa maçının galibi olacak.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda İspanya'yı elemişti.

İlk ülke oldu

Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?
Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?

Spor

Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?

Hollanda'da milli takımlarının Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmasını kutlayan Faslılara müdahale
Hollanda'da milli takımlarının Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmasını kutlayan Faslılara müdahale

Spor

Hollanda'da milli takımlarının Dünya Kupası çeyrek finaline çıkmasını kutlayan Faslılara müdahale

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

Spor

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

Bu kadarı da fazla! Dünya kupası nedeniyle başına bakın ne geldi
Bu kadarı da fazla! Dünya kupası nedeniyle başına bakın ne geldi

Spor

Bu kadarı da fazla! Dünya kupası nedeniyle başına bakın ne geldi

Yine Ronaldo yine kriz! Şimdi de Dünya kupasında...
Yine Ronaldo yine kriz! Şimdi de Dünya kupasında...

Spor

Yine Ronaldo yine kriz! Şimdi de Dünya kupasında...

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde
Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde

Spor

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde

Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!
Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!

Spor

Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23