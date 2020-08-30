Fas, Kuveyt, Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 1078'e, Kuveyt'te 530'a, Libya'da 232'ye, Filistin'de 166'ya, Tunus'ta 76'ya yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1078'e çıktığı belirtildi.



Ayrıca, 1567 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 60 bin 56'ya ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 1569 artarak 44 bin 618 olduğu aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 412 kişinin enfekte olduğu, 657 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 530'a, vakaların 84 bin 636'ya, iyileşenlerin 76 bin 650'ye yükseldiği aktarıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 465 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 232'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, enfekte olan kişi sayısının da 13 bin 423 olduğu aktarıldı.



Açıklamada, iyileşen sayısının ise 77 artarak 1410'a ulaştığı ifade edildi.



- Filistin



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 536 kişide virüs tespit edildiği, 156 kişinin iyileştiği ifade edildi.



Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 166'ya, vaka sayısı 29 bin 63'e çıkarken, 19 bin 479 kişi sağlığına kavuştu.



- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kişinin enfekte olduğu, 14 hastanın iyileştiği ifade edildi.



Açıklamada son rakamlarla ölü sayısının 76'ya, vakaların 3 bin 572'ye, iyileşenlerin 1536'ya çıktığı aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 278 kişinin enfekte olduğu, 515 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 51 bin 391'e, iyileşenlerin 48 bin 275'e çıktığı ifade edildi.







