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Aktüel Fas, Kuveyt, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Fas, Kuveyt, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:06:32 -
Fas, Kuveyt, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 2 bin 439'a, Kuveyt'te 639'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 436'ya, Ürdün'de 131'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 29 kişi daha vefat etti ve 2 bin 776 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede can kaybı 2 bin 439'a, vaka sayısı da 140 bin 24'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 118 bin 142'ye ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin vefat ettiğini, 475 kişide virüs tespit edildiğini, 597 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 639'a, vaka sayısının 108 bin 743'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 100 bin 776 olduğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1046 kişide virüs tespit edildiği, 1154 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Buna göre ülkede toplam can kaybının 436 olduğu, vaka sayısının 101 bin 840'a, iyileşenlerin sayısının ise 91 bin 710'a çıktığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini, 1199 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Böylece Ürdün'de toplam can kaybı 131'e, vaka sayısı 20 bin 200'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin 575 oldu.

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