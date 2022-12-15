Fas Kralı'ndan, Fransa ile yarı final oynayan milli takıma...

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre Kral 6. Muhammed, takım kaptanı Romain Saiss ile teknik direktör Walid Regragui ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde "Atlas Aslanları" lakabıyla tanınan Fas Milli Takımı'nın "üstün başarılarına" övgüde bulunan Kral, takıma, bir sonraki maçında başarılar diledi.

Fas Kralı, teknik direktör Regragui'nin takımın liderliğini üstlenmesinden sadece birkaç ay sonra uyum ve mücadele ruhuna sahip oyunculardan oluşan bir takım kurmayı başardığını, Dünya Kupası'nda üstün bir başarı kazanmasını sağladığını ifade etti.

6. Muhammed ayrıca dünkü karşılaşmanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da telefonla arayarak, Fransa Milli Takımı'nın finale yükselmesinden dolayı tebrik etti.

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın dünkü yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın final hedefi gerçekleşmedi. Fas, 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.