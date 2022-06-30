Fas-İspanya sınırının kanayan yarası 'düzensiz göç' Melilla baskınıyla yeniden gündemde

Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etti.

Resmi makamlara göre 23 kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı elim hadise, "düzensiz göç" olayını yeniden gündeme getirdi. Bu olay, geçen yıl Batı Sahra nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından normalleşme sürecine giren İspanya ile Fas arasında koordinasyonun öneminin de göstergesi oldu.

Toplu ve organize geçişler

Melilla kenti, zaman zaman bu tür toplu düzensiz göçmen baskınlarına maruz kalıyor. Bireysel olarak sınırı geçmekte başarılı olamayan düzensiz göçmenler, toplu olarak hareket ederek karşı tarafa geçme şansını artırmaya çalışıyor.

Toplu baskınlar öncesinde, düzensiz göçmenler sosyal medya ya da başka kanallar aracılığıyla iletişim kurarak baskının saatini kararlaştırıyor. Böyle durumlarda düzensiz göçmenler genelde En-Nazur ve Beni Ensar kentlerine yakın ormanlık alanlardan küçük gruplar halinde harekete geçerek, asıl toplanma alanına doğru ilerliyor ve sonrasında baskın başlıyor.

Baskınların sebepleri arasında göç politikaları yer alıyor

Nazur'daki Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Ömer en-Naci AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen baskınlarının sebepleri arasında İspanya ve Fas tarafından uygulanan politikaların olduğunu savundu.

"Kontrollerin sıklaştırılması ve Fas yönetimi tarafından düzensiz göçmen kamplarının dağıtılması, bu insanların telleri aşma şeklinde tepki vermesine neden oldu." diyen Naci, 23 can kaybının, şimdiye kadarki en yüksek kayıp olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçmen olgusu yeniden gündemde

Düzensiz göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken maruz kaldığı şiddet Fas'taki pek çok kuruluşu harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma açılması talepleri de gündeme geldi.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyinden bir heyet, Nazur kenti ve çevresinde yaptığı araştırma sonucu yayımladığı açıklamada, aynı anda çok sayıda düzensiz göçmenin sınırı geçmeye çalışmasıyla ilgili bilgileri incelediğini kaydetti.

Açıklamada, toplu geçişle alakası olmayan ve yanıltıcı bilgiler içeren fotoğraf ve görüntülerin yayınlandığının tespit edildiği dile getirildi.

Öte yandan, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık ve İstiklal partilerinin meclis grupları, Meclis İçişleri Komisyonunun İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit'in de katılımıyla göç konusunu görüşmek üzere toplanmasını istedi.

Fas-İspanya arasında göç konusunda yakın işbirliği zaruri

İki ülke arasında Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren diplomatik krizin ardından normalleşme süreci başlamıştı. Yaşanan bu olay ise iki ülke arasında düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemini ortaya koydu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada "Maalesef bugün Melilla kentinde yaşananlarda da gördüğümüz gibi düzensiz göçe karşı mücadelede içişlerinin yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu görülmüştür." demişti.