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Aktüel Fas, Irak ve Suriye'de kalan vatandaşlarının durumlarına ilişkin inceleme komisyonu kuruyor
Aktüel

Fas, Irak ve Suriye'de kalan vatandaşlarının durumlarına ilişkin inceleme komisyonu kuruyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 04:30:50 -
Fas, Irak ve Suriye'de kalan vatandaşlarının durumlarına ilişkin inceleme komisyonu kuruyor

RABAT (AA) - Fas Parlamentosu, Irak ve Suriye'de kalıp geri dönemeyen Faslı kadın ve çocukların durumlarına ilişkin keşif görevi yerine getirecek bir inceleme komisyonu oluşturma kararı aldı.

Parlamento'dan ismini vermek istemeyen bir yetkiliye göre, komisyonun başkanlığına, ülkede muhalefetin başını çeken Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi getirildi.

Irak ve Suriye'deki gerginlik bölgelerinde bulunan Faslıların durumuyla ilgilenecek komisyon, çalışma programını ve mekanizmasını belirlemek üzere pazartesi ilk toplantısını yapacak.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi, şubat ayında Parlamento Başkanlığına yaptığı başvuruda, gerginlik bölgelerinde kalan Faslı kadın ve çocukların durumları, cezaevleri ve gözaltı merkezlerini ziyaret ederek oralardaki vatandaşlarının durumlarını tespit edecek bir keşif komisyon kurulmasını istemişti. Ayrıca başvuruda, kadın ve çocukların himaye altına alınmasının zorunlu olduğu ve ülkeye getirilmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Resmi bir rakam olmamakla birlikte, yerel medyada geçen bilgilere göre, ilgili bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a katılan Fas vatandaşlarının sayısının bin 692 olduğu belirtiliyor.


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