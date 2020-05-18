Fas, Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - Fas, Ürdün ve Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ülkede 129 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 173 kişinin daha iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 660'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 613'e çıktığını belirtti.

Cabir, taburcu edilenlerin sayısının ise 408'e ulaştığını kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 560'a yükseldiğini belirtti.

Keyle, vakaların 387'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'de, 173'ünün de işgal altındaki Kudüs'te olduğunu ifade etti.

















