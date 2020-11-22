Fas Başbakanı: "Gergarat'taki operasyon, yol güvenliği için atılmış barışçıl bir adım"

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, Gergarat tampon bölgesinde düzenledikleri operasyonun askeri bir eylem değil, yol güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış barışçıl bir adım olduğunu söyledi.

Osmani, Genel Sekreterliğini yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleriyle video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, "Polisario Cephesi, Gergarat bölgesindeki yolu defalarca kapatarak, tampon bölgede ateşkesi ihlal etti." dedi.

Ülkesinin sorunu çözmek için tüm diplomatik çabaları sarf ettiğini belirten Osmani, Fas'a ya da Moritanya'ya ait olmayan, uluslararası bir vasfa sahip bu yol konusunda Birleşmiş Milletler'den (BM) duruma müdahil olmasını talep ettiklerini aktardı.

Osmani, sözlerine şöyle devam etti:



"Polisario Cephesi yolu kesince tırların bir kısmı Fas, diğer kısmı Moritanya topraklarında kaldı. Ülkelerin çıkarlarına zarar veren bu durum karşısında Fas, meseleyi normal seyrine döndürmek için dengeli ve barışçıl bir şekilde operasyon düzenledi.



Bu yol kesme, ateşkesi ihlal, dünya ticaret özgürlüğüne, bölge sakinlerine ve Fas-Afrika ilişkilerine saldırıdır. Yapılan operasyon, doğrudan askeri bir eylem değil, yol güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış barışçıl bir adımdır."

Ordu güçlerinin, tekrar eden yol kesmelere karşı güvenlik bariyeri oluşturmak için teknik bir müdahalede bulunduğunu vurgulayan Osmani, Polisario Cephesi'nin iddialarının aksine ordu güçleri ile herhangi bir unsur ya da siviller arasında arbede yaşanmadığını kaydetti.

Diğer taraftan Batı Sahra meselesi ile Filistin meselesi arasında çelişki bulunmadığını aktaran Osmani, Fas'ın Filistin davası konusundaki muhabbetinin, en üst düzeyde kalacağını ifade etti.

Osmani, Fas halkının güçlü bir şekilde Filistin halkının yanında durduğunu, Fas Kralı 6. Muhammed'in de Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurgulamaya devam ettiğini dile getirdi.

Moritanya ile Fas arasındaki ana ekonomik sınır kapısı olan Gergarat, Polisario Cephesi mensupları tarafından 21 Ekim'den bu yana kapalı tutuluyordu.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında BM nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.