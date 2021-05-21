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Gündem Faruk Fatih Özer yakalandı mı?
Gündem

Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki, Faruk Fatih Özer tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:03:00 -
Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’in yakalanıp yakalanmadığı çok sık araştırılıyor. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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