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Biyografi Faruk Fatih Özer nereli? Faruk Fatih Özer kaç yaşında? Faruk Fatih Özer biyografi
Biyografi

Faruk Fatih Özer nereli? Faruk Fatih Özer kaç yaşında? Faruk Fatih Özer biyografi

Thodex sahibi Faruk Fatih Özer, ikinci Çiftlik Bank vakası sahibi. 2008 yılında kripto para borsasına giren Faruk Fatih Özer, Koineks ile kripto para borsasına giriş yaptı. Kripto paraya yatırım yapanların parasını dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, 2017 yılında Thodex'i kurdu. 21 Nisan 2021’de sahibi olduğu Thodex’e giriş yapılamaması sonrası Faruk Fatih Özer’in servetiyle birlikte yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Peki kim bu Faruk Fatih Özer? Faruk Fatih Özer nereli? Thodex sahibi Faruk Fatih Özer kaç yaşında? İşte Faruk Fatih Özer biyografi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:21:00 - 2021-04-22 13:27:39
Faruk Fatih Özer nereli? Faruk Fatih Özer kaç yaşında? Faruk Fatih Özer biyografi

Krito para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi sorunun düzelmemesi nedeniyle panik halinde.  Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu

Faruk Fatih Özer biyografi

Çalışma hayatına 2007 yılında atılan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaptı. İstanbul doğumlu olduğu söylenen, Koineks ile kripto borsasına giren ve 28 yaşında olduğu öğrenilen Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında ise Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcılarının tamamı Thodex'e taşındı. Kripto borsasının yanı sıra e-ticaret ve yazılım teknoloji alanlarında da çalışan Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Myanmar, İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

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