Faruk Fatih Özer nereli? Faruk Fatih Özer kaç yaşında? Faruk Fatih Özer biyografi

Krito para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi sorunun düzelmemesi nedeniyle panik halinde. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu

Faruk Fatih Özer biyografi

Çalışma hayatına 2007 yılında atılan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaptı. İstanbul doğumlu olduğu söylenen, Koineks ile kripto borsasına giren ve 28 yaşında olduğu öğrenilen Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında ise Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcılarının tamamı Thodex'e taşındı. Kripto borsasının yanı sıra e-ticaret ve yazılım teknoloji alanlarında da çalışan Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Myanmar, İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.