0553 313 94 23

Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türk halk müziği sanatçısı Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Ardahan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 20:16
Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Faruk Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlerde özellikle Ardahan'da iddialı olduğunu söyleyerek, "Kazanan Ardahan olacak. 31 mart günü CHP'nin kazanması gerek. Çünkü Ardahan hak ettiği noktada değil. Her gün göç veren bir il konumunda" dedi.

''ARDAHAN'I TOPYEKÜN KALKINDIRACAĞIZ''

Demir, Ardahan'ın topyekün kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçeceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Yeni dönemde CHP’li Ardahan Belediyesi yapmakla yükümlü olduğu rutin belediye işleri yani? Yol, su, kaldırım, park, bahçe, bağ dışında artık Ardahan’ın topyekün kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçecektir. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, ticarette ve sanayide yatırımı Ardahan’a çekmek için projeler geliştireceğiz. Türkiye ve dünyadaki yatırım, finans, ekonomik çevreleriyle Ardahan kaynaklarını buluşturacağız.''

''ARGE GRUBU OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''
''Bir yatırım ve ARGE grubu oluşturmak zorundayız. Çünkü ekonomik kalkınma olmadan bölgede insanımızı tutmak mümkün değil.'' diyen Demir, ''İstediğiniz güzellikte yolu yapın, istediğiniz güzellikte suyu getirin ama eğer doğduğu yerde bir çocuk doymuyorsa ve onun altyapısını hazırlayamıyorsa yöneticiler orada başarıdan söz etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:16
  1. Ardahan
  2. chp
  3. ardahan
  4. faruk demir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri tamamlandı
    1. Sözleşmeli öğretmenlerin yer..
    2. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    3. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    4. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    5. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    6. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    7. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    8. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    9. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    10. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    11. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    12. Zerdeçal deyip geçmeyin
    13. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    14. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    15. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    16. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    17. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    18. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    19. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    20. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!