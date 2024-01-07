  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti
Yerel

Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-01-07 12:09:00 -
Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik (97) hayatını kaybetti. 2 hafta önce de Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik (104) yaşamını yitirmişti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Çelik, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli babamdan iki hafta sonra yine bir pazar günü çok kıymetli Annem Hedise Çelik sabah vakitlerinde hakkın rahmetine kavuştu.

Bugün ikindi namazına müteakip Yıldırım Bayezid Camii’nden Baruthane Mezarlığına defnedilecektir. İnşaallah size layık evlatlar olarak yaşadık bundan sonra da amel defterlerinizi açık tutacak evlatlar olacağız. Çok özleyeceğim rabbim cennetinde buluştursun inşallah" sözleriyle paylaştı. Hedise Çelik'in cenazesi, bugün ikindi vakti Yıldırım ilçesi Beyazıt Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik de 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. (DHA)

Faruk Çelik’ten çok sert açıklama: Doğu Akdeniz sularında boğarız!
Faruk Çelik’ten çok sert açıklama: Doğu Akdeniz sularında boğarız!

Siyaset

Faruk Çelik’ten çok sert açıklama: Doğu Akdeniz sularında boğarız!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faruk Çelik'ten terör devletine müthiş benzetme
Faruk Çelik'ten terör devletine müthiş benzetme

Gündem

Faruk Çelik'ten terör devletine müthiş benzetme

Eski bakan Faruk Çelik deprem sonrası sessizliğini bozdu: Telaş etmeyin, onu yapacak zaman da olacak
Eski bakan Faruk Çelik deprem sonrası sessizliğini bozdu: Telaş etmeyin, onu yapacak zaman da olacak

Siyaset

Eski bakan Faruk Çelik deprem sonrası sessizliğini bozdu: Telaş etmeyin, onu yapacak zaman da olacak

Faruk Çelik'in babası vefat etti
Faruk Çelik'in babası vefat etti

Gündem

Faruk Çelik'in babası vefat etti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23