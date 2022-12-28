Faruk Aksoy'dan Ahmet Davutoğlu'nu susturan İHA-SİHA cevabı!

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'daki konuşmasını hedef aldı.

Davutoğlu, "Sayın Erdoğan Erzurum'da bizim her tür savunma sanayii yatırımına karşı olduğumuzu söyledi. İnsan biraz utanır ya. O savunma sanayii projelerini daha başdanışmanlık yaparken takip eden biriyim ben." dedi ve "Nereden çıkartıyor bizim Türk savunma sanayisinin gelişmelerini durduracağımızı?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Faruk Aksoy, Erdoğan'ın eleştirisinin CHP'ye olabileceğini belirterek, "Belki size söylemiyordur, masadaki bazı partilerin milletvekilleri tarafından bu konuda itirazlar da yapıldı. Siz değilsinizdir belki sayın Davutoğlu." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nu susturan İHA-SİHA cevabı!

Davutoğlu konuşmasına, "Ben o mirasın takipçisi olarak oradayken o projelerin hiçbirisi durmaz. 6 liderin hiçbirisi de buna karşı çıkıyor değil. Sayın Kılıçdaroğlu Bayraktar'ı ziyaret etmedi mi?" diyerek devam etti.

Aksoy ise Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin İHA ve SİHA'ları hedef almasını hatırlatarak Davutoğlu'nu şöyle susturdu:

Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Hakkını teslim etmeliyiz. Ama o parti içinde bazı milletvekilleri de İHA'ları, SİHA'ları hedef aldı. Bunları da gördük.