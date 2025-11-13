  • İSTANBUL
Gündem Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”
Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X platformunda yaptığı “C130” tipi askeri kargo uçaklı paylaşıma sert tepki gösterdi. Acar, paylaşımı alıntılayarak, “Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

1

