Faruk Acar kimdir? Faruk Acar nereli, ne iş yapıyor, nerede çalışıyor?

Faruk Acar biyografisi... Faruk Acar kimdir? sorusu televizyon programlarında sıkça yer alan ve Türkiye ve dünyadaki güncel olayları yorumlamasıyla dikkatleri üzerine çeken Faruk Acar hakkında en çok merak edilen soru oldu. eki, Faruk Acar kimdir? Faruk Acar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Faruk Acar hangi partili? Faruk Acar hayatı ve biyografisi!

Faruk Acar kimdir?

Faruk Acar aslen Bursalıdır. Araştırmacı Faruk Acar yedi kardeştir. Babası Milli Görüşçü Refah Partilidir. İmam Hatip mezunu’dur, ayrıca hafızlık eğitimi almıştır. Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.

Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Evli olan Faruk Acar’ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa’lıdır ve Bursa’da dünyaya gelmiştir. AK Parti'de çalışan Faruk Acar, şimdilerde İYİ Parti'de görev yapmakta.